Кучма рассказал, кто виноват и что делать

Экс-Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что проведение досрочных выборов в Верховную Раду приведет к еще большей поляризации Украины.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию «Время новостей» (23 апреля).

«Перевыборы ничего не изменят, расклад сил будет фактически такой же. Бросив страну в бездну грязной предвыборной борьбы, мы еще больше поляризуем Украину. Президенту нужно исходить из интересов страны, найти компромисс между восточной элитой и западной. Сегодня по-прежнему не исчерпаны возможности объединения Партии регионов и «Нашей Украины», - уверен Л.КУЧМА.

Он считает, что нынешняя ситуация в Украине спровоцирована Майданом-2004. «В 2006 году был велик соблазн пойти по сценарию 2004 года, когда был создан прецедент решения политических проблем через давление улицы в нарушение законодательных норм. Те, кто боролся за власть, воспользовались усилиями тех, кто стоял на Майдане за идею. Ныне в Украине невозможно сказать, что будет завтра. Идет война на языке ультиматумов, а такой язык к добру не приведет», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, в 2004 году под давлением демонстрантов парламент и Верховный Суд признали президентские выборы сфальсифицированными, а депутаты лишили полномочий ген прокурора, а также прошлый состав ЦИКа был изгнан, а в новый не включили представителей Партии регионов. «Через Верховный Суд фактически решался вопрос, кто будет Президентом», - напомнил Л.КУЧМА.

«Ныне парламент распущен на том основании, что «оранжевые» депутаты в нарушение воли избирателей присоединились к коалиционному большинству. Так ведь «перебежчиков» 15 лет никто не замечал! Завтра из политических соображений скажут, что Конституционный Суд у нас никудышный. Но дело же не в судьях! У нас политики такие - суют на госдолжности кого ни попадя! Да и партийные списки составляют не по идеологическим, а по коммерческим мотивам! Так кого в этом винить?», - подчеркнул он.

Л.КУЧМА также уверен, что что досрочные выборы 27 мая не состоятся, а заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о приостановлении указа о роспуске парламента является вынужденным жестом.

Экс-Президент также подчеркнул, что наиболее приемлемой для Украины является парламентско-президентская система организации власти.

«Вся Европа живет в условиях парламентско-президентских республик, и все у них нормально. А у нас нет политической культуры, вот в чем главная проблема. Реформа 2004 года была единственно правильным путем для Украины. Парламентская коалиция, которая изначально была сформирована в соответствии с Конституцией, взяла на себя ответственность за ситуацию в стране. Впервые в украинской истории Компартия и Соцпартия поддерживают рыночные законы, отказавшись от популизма. Что Украине еще надо?», - сказал Л.КУЧМА.