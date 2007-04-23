В Партии регионов догадываются, что еще может учудить Ющенко

Народный депутат, член Партии регионов Владимир Зубанов считает, что до конца недели КСУ может вынести решение по Указу Президента о роспуске парламента. Такое мнение он выразил в эксклюзивном интервью корреспонденту ForUm’a.

«Думаю, такой вариант возможен по нескольким причинам. Первое, вопрос ясен. Второе, на майские праздники такой активности не будет, все будут праздновать, заниматься огородами, то есть, в эти дни в Киеве и других городах, областях не будет таких массовых акций… Эти 10 дней позволят народу и политикам спокойно подумать, успокоиться. Поэтому, может быть, до 1 мая КС вынесет решение», - сказал парламентарий.

По его мнению, представители парламента в КСУ отказываются отвечать на вопросы, потому что не хотят затягивать судебный процесс. «Потому что видно, что эти пять судей своими вопросами просто хотят тянуть время. У них регламента нет, и они могут до бесконечности задавать вопросы, рассуждать», - добавил Зубанов.

Отвечая на вопрос, может ли сейчас КСУ приостановить конституционное производство, нардеп заявил: «Судьи будут решать. Какое у них настроение – никто не знает…. Выглядит так, что КСУ может сознательно тянуть время, чтобы дать возможность двум Викторам договориться. На самом деле, я считаю негативным затягивание рассмотрения вопроса. КС все равно должен вынести свое решение, договорятся два Виктора или нет, потому что нам надо четко знать, имеет ли Президент право распускать ВР… Он дальше может сказать, что его не устраивает Генпрокуратура, что хочет ее распустить, назначить другой какой-то орган. Дальше еще что-то может учудить. Поэтому КС должен вынести свое решение».