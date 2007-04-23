В ЦИК есть кворум: Чупахин вышел с больничного

Член Центральной избирательной комиссии Александр ЧУПАХИН вышел на работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, таким образом, по состоянию на утро понедельника в ЦИК есть кворум.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля четверо из 13-ти членов комиссии находились на больничном, а именно - члены ЦИК по квоте КПУ Бронислав РАЙКОВСКИЙ и Юрий ДОНЧЕНКО, представитель СПУ А.ЧУПАХИН, а также Игорь КАЧУР.

Решения ЦИК считаются легитимными только в том случае, если в заседании приняли участие 10 из 13 членов комиссии.