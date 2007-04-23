В ЦИК есть кворум: Чупахин вышел с больничного
13:18, 23 апреля 2007Политика
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Болеют еще три члена ЦИК
Член Центральной избирательной комиссии Александр ЧУПАХИН вышел на работу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, таким образом, по состоянию на утро понедельника в ЦИК есть кворум.
Как сообщал УНИАН, с 6 апреля четверо из 13-ти членов комиссии находились на больничном, а именно - члены ЦИК по квоте КПУ Бронислав РАЙКОВСКИЙ и Юрий ДОНЧЕНКО, представитель СПУ А.ЧУПАХИН, а также Игорь КАЧУР.
Решения ЦИК считаются легитимными только в том случае, если в заседании приняли участие 10 из 13 членов комиссии.
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