Тигипко понимает, что нарывается

Проводить экономические реформы должны профессионалы.

Об этом заявил в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» вице- премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Я родился не в княжеской семье и нас троих братьев воспитывала мать-медсестра, поэтому я знаю, что такое занимать соль у соседей или спички иногда даже. Слушать простых людей в экономических реформах нельзя, надо слушать экспертов», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, реформы должны проводиться так, чтобы для люди в результате их проведения имели перспективу.

«Будь объективным. Не принимай популистские настроения. Иначе никогда шага не правильного сделаешь", - отметил вице-премьер.

"Говорю контрреволюционные вещи, понимаю, что нарываюсь. Народ не всегда прав, он имеет право на ошибку. Народное обсуждение Налогового кодекса – извините это бред", - добавил он, подчеркнув, что такие вещи должны делать профессионалы.