Предпринимателей пустили в помещение ВР

12:10, 18 ноября 2010
Политика
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Для встречи с Тимошенко

Предприниматели получили возможность принять участие во встрече с Оппозиционным правительством и лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас предприниматели, делегированные участниками митинга протеста против принятия Налогового кодекса, заходят в зал в здании парламента, где должна состояться встреча.

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