Предпринимателей пустили в помещение ВР

Предприниматели получили возможность принять участие во встрече с Оппозиционным правительством и лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас предприниматели, делегированные участниками митинга протеста против принятия Налогового кодекса, заходят в зал в здании парламента, где должна состояться встреча.