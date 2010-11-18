Предпринимателей пустили в помещение ВР
12:10, 18 ноября 2010Политика
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Для встречи с Тимошенко
Предприниматели получили возможность принять участие во встрече с Оппозиционным правительством и лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас предприниматели, делегированные участниками митинга протеста против принятия Налогового кодекса, заходят в зал в здании парламента, где должна состояться встреча.
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