В ГУАМ подвели итоги сотрудничества в сфере развития торговли

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ подвели итоги и определили дальнейшие направления сотрудничества в сфере развития торговли.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, в среду в Киеве под председательством украинской стороны завершилось 13-е заседание Руководящего комитета Проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Участники заседания заслушали информацию о выполнении предыдущих решений ГУАМ в этой сфере, оценили процесс реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке в государствах-участниках ГУАМ, в частности, проведении второй фазы совместной пограничной операции «ТИРА» на украинско-молдавском участке государственной границы.

На повестке дня также стояли вопросы возможных совместных проектов на двустороннем или многостороннем уровнях между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ в области «Электронной таможни». Кроме того, были рассмотрены возможности Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации в Украине.

Участники заседания приняли решение активизировать сотрудничество таможенных ведомств на базе существующих региональных учебных центров Всемирной таможенной организации в государствах ГУАМ и содействовать реализации совместного туристического продукта ГУАМ – Япония.

Также были приняты решения по некоторым другим актуальным аспектам сотрудничества в таможенной и пограничной областях.

Следующее заседание Руководящего комитета Проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке состоится в Азербайджане в первом полугодии 2011 года.