На саммите Украина-ЕС снова пойдет речь о выборах

На саммите Украина-ЕС 22 ноября будут затрагиваться вопросы демократии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили представители Еврокомиссии и Совета ЕС, приближенные к подготовке саммита.

“Есть вопросы фундаментальных прав и свобод. Убежден, что они снова будут затрагиваться”, - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что Еврокомиссия обеспокоена, прежде всего, вопросом обеспечения в Украине свободы собраний, свободы медиа и свободы ассоциаций.

В свою очередь, представитель Совета ЕС заявил УНИАН, что качество отношений между ЕС и Украиной напрямую связано с проведением реформ и состоянием демократии в Украине.

“Шаги, сделанные назад во время местных выборов, – не повод для разочарования, но повод для обеспокоенности”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил необходимость реформировать избирательное законодательство Украины, а также провести Конституционную реформу.

Представитель Еврокомиссии добавил к этому, что проведение всеобъемлющей конституционной реформы стало особенно необходимым после одобрения Конституционным судом Украины решения об отмене изменений к Конституции, внесенных в 2004 году, и возобновлении действия Конституции 1996 года.

“Мы бы хотели видеть конституционную реформу, разработанную при участии самого широкого круга заинтересованных сторон, с четкой системой сдерживаний и противовесов и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии”, - отметил представитель Еврокомиссии.