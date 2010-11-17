"Наша Украина": власть сделала граждан заложниками своих провалов

В политической партии «Наша Украина» заявляют, что власть перекладывает на предпринимателей ответственность за провалы своей экономической политики.

Об этом говорится в размещенном на сайте заявлении партии.

В “Нашей Украине” подчеркивают, что данные Счетной палаты о повышении уровня бедности в Украине в январе-сентябре до 26,4%, или 12,5 млн. человек объективно свидетельствуют о “полном провале социальной политики власти и ее несостоятельности поддержать благосостояние граждан даже на существующем уровне”. Тем более, отмечается в заявлении, не приходится говорить о выполнении предвыборных обещаний Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о безотлагательном повышении минимальных зарплат и пенсий до 1500 грн.

“На этом фоне намерения власти «протянуть» через парламент репрессивный Налоговый кодекс выглядят цинично. Не обеспечивая гражданам достойную жизнь, власть лишает их и возможности сделать это самим”, - подчеркивают в партии.

В “Нашей Украине” считают, что цель нынешней власти – сделать всех зависимыми от государства, готовыми закрывать глаза на истинные цели нынешних власть предержащих – получение полного контроля над страной для обеспечения сверхдоходов нескольких олигархических кланов. В частности, “Наша Украина” обращает внимание, что в правительственном проекте Налогового кодекса отменено или отсрочено введение налогов на имущество и роскошь.

“Не сфальсифицированные результаты местных выборов, а многотысячные митинги предпринимателей, которые происходят сейчас во многих городах Украины, являются реальной оценкой украинцами деятельности нынешней власти”, - подчеркивается в заявлении.

“Для того, чтобы не допустить превращение Украины в советский заповедник, «Наша Украина» и в дальнейшем будет поддерживать предпринимателей. И не громкими заявлениями и пиаром, а конкретными делами”, - заявляют в партии.

«Наша Украина» уже внесла ряд законодательных предложений и призывает депутатов Верховной Рады не принимать Налоговый кодекс в правительственной редакции.