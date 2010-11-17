Палаточный городок в центре Харькова растет и ждет ответа Януковича

Активисты палаточного городка в Харькове опровергают информацию о его возможном свертывании сегодня, как об этом сообщили некоторые местные СМИ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН активист палаточного городка Иван ВАРЧЕНКО, «лагерь не планируется закрывать».

«Напротив, - добавил он, - мы ожидаем, что в ответ на обращение к Виктору ЯНУКОВИЧУ 15 тысяч харьковчан, Президент Украины отреагирует на нечестные выборы мэра Харькова и просьбу рассудить нас».

И.ВАРЧЕНКО сообщил, что на сегодняшний день на площади Свободы, где разместился лагерь, установлено уже 29 палаток.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Харькове началась бессрочная акция протеста против признания результатов выборов Харьковского городского председателя. 10 ноября утром на площади Свободы появились первые 6 палаток.

Согласно обнародованному протоколу Харьковской городской избирательной комиссии, победу на выборах мэра Харькова одержал кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателя (30,09% голосов). Кандидат от оппозиционной партии «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов (29,46%).

12 ноября к акции протеста против признания выборов мэра Харькова присоединились представители афганских общественных организаций, казаки и рабочие одного из харьковских предприятий.