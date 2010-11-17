ВР провалила законопроект оппозиции о возвращении долга Фирташу

Верховная Рада Украины отказалась принять предложенный оппозицией законопроект относительно обеспечения энергетической безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом от "БЮТ-Батьківщини" Сергеем СОБОЛЕВЫМ, проголосовали лишь 138 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

"За" проголосовали 104 депутата от "БЮТ-Батьківщини", 32 от НУ-НС и 2 внефракционных, фракции ПР, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.

Проектом предусматривалось запретить использование бюджетных средств, а также средств, полученных от международных финансовых организаций, для выполнения обязательств государства, которые вытекают из решений Арбитражного института Стокгольмской Торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против РосУкрЭнерго.

Предлагалось также запретить передачу природного газа, приобретенного для использования потребителями, для выполнения обязательств государства, которые вытекают из решений Арбитражного института Стокгольмской Торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против РосУкрЭнерго.