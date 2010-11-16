Турчинов: борьба за защиту среднего класса - это борьба за Украину

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что борьба за защиту существования среднего класса является борьбой за Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, об этом сказано в его персональном блоге.

По убеждению А.ТУРЧИНОВА, главным мотивом зачистки нынешней властью малого и среднего бизнеса является то, что «весь живой бизнес хотят взять под контроль два-три олигархических клана из ближайшего окружения Президента, которые подчинены и подконтрольны ему».

Он отметил, что в любом тоталитарном государстве экономика, которая контролируется правящей кликой, всегда безальтернативна и вне конкуренции.

В то же время, по словам А.ТУРЧИНОВА, средний класс, который в любом обществе является основой демократии, сейчас не нужен, «потому что эти люди не хотят потреблять информационную «жвачку» подцензурных СМИ». «Эти люди не хотят тупо голосовать за криминалитет в обмен на обещания сытой доли. Эти люди хотят быть гражданами своей страны, не выпрашивать подачки и не ползать перед дорвавшейся к власти группировкой, которая считает, что пришло навсегда», - заметил он.

В свою очередь правительство Юлии ТИМОШЕНКО, отметил А.ТУРЧИНОВ, в 2009 году, «когда Украина находилась в эпицентре мирового кризиса и в бюджете не хватало средств», также могло пойти на повышение налогов для малого и среднего бизнеса. «Находились даже «специалисты», которые советовали таким путем перекрыть бюджетную дыру. Но наше правительство отказалось от этого пути, потому что в условиях экономического кризиса, когда весь его груз падает на малый и средний бизнес, увеличение налоговой нагрузки никогда не привело бы к росту бюджетных поступлений», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

По его убеждению, такой шаг может привести лишь к банкротству одних и переходу в тень других, что и происходит сегодня, «когда власть с маниакальной настойчивостью пытается накинуть на шею малого и среднего бизнеса налоговую петлю».

«Возможно, они не понимают, что не достигнут роста налоговых поступлений, а лишь уничтожат судьбы сотни тысяч предпринимателей, которые еще носят такое название? Нет, понимают. Это их сознательная политика. Потому что в Украине авторитарный режим с тупой настойчивостью стремится перерасти в тоталитарный. А одна из его характеристик (кроме контроля над СМИ, над судебной властью, ограничение прав и свобод, узурпация и деформация политического процесса правящей партией) – это жестко созданная экономическая вертикаль, монополизация и централизация экономики. Это главные мотивы зачистки малого и среднего бизнеса, людей, которые привыкли полагаться на себя и жить не за счет бюджетного корыта», - считает А.ТУРЧИНОВ.

«Поэтому сегодня борьба за защиту существования среднего класса – это борьба за Украину, борьба за наше будущее. Это последняя баррикада против тоталитаризма и произвола криминала», - отметил он.