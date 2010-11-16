Предприниматели, пикетирующие ВР, призывают закрыть магазины и рынки

Предприниматели, которые сегодня пикетируют Верховную Раду против принятия Налогового кодекса, призывают своих коллег в регионах прекратить торговлю на рынках, в магазинах и тому подобное, пока не будет отменен этот кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую инициативу сегодня через громкоговорители объявили участники акции.

По их словам, возможно, такие радикальные меры заставят власть задуматься над теми последствиями, которые могут наступить в Украине из-за принятия Налогового кодекса.

Также пикетирующих призывают не разъезжаться по регионам, а установить под Верховной Радой палаточный городок и держать в осаде парламент до тех пор, пока Налоговый кодекс не будет отменен.