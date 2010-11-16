10 тысяч протестующих заполонили улицу Грушевского

В центре Киева к Верховной Раде движется колонна протестующих против принятия Налогового кодекса, проект которого во втором чтении сегодня будет рассматривать парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, в колонне – около 10 тысяч человек. Они несут плакаты с названиями своих регионов и скандируют: «Ганьба!». Участники акции заполнили всю улицу Грушевского. Движение по ней перекрыто.