10 тысяч протестующих заполонили улицу Грушевского
10:34, 16 ноября 2010Политика
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Движение перекрыто
В центре Киева к Верховной Раде движется колонна протестующих против принятия Налогового кодекса, проект которого во втором чтении сегодня будет рассматривать парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, в колонне – около 10 тысяч человек. Они несут плакаты с названиями своих регионов и скандируют: «Ганьба!». Участники акции заполнили всю улицу Грушевского. Движение по ней перекрыто.
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