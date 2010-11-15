Балога будет коммуникатором между Ющенко и Януковичем?

Новоназначенный министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Виктор БАЛОГА будет коммуникатором между бывшим Президентом Виктором ЮЩЕНКО и нынешним главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом в комментарии УНИАН заявил политолог Владимир ПОЛЯКОВ.

«Сегодня диалог между ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ будет обеспечивать Виктор БАЛОГА, который, наконец, назначен министром МЧС. Ведь именно БАЛОГА одно время настаивал на создании коалиции между Партией регионов и НУ-НС», - отметил эксперт.

«Несмотря на определенные конфликты, имевшие место при освобождении от должности главы Секретариата Президента, все мы хорошо помним фразу ЮЩЕНКО «Балога – это я». По сути, всегда связывающей цепью между командами ЯНУКОВИЧА и ЮЩЕНКО был именно БАЛОГА», - напомнил В.ПОЛЯКОВ.

По словам политолога, после назначения В.БАЛОГИ министром следует ожидать интенсификации сотрудничества между бывшим Президентом и действующим.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 12 ноября назначил В.БАЛОГУ министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.