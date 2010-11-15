Харьковчане приготовили Кернесу «гарбуза»

Участники акции протеста в Харькове «поднесут городской власти гарбуза».

Как сообщил корреспонденту УНИАН активист палаточного городка Иван ВАРЧЕНКО, сегодня на территории лагеря планируется провести три публичные акции: отправку открытого письма на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с требованием проведения перевыборов Харьковского городского председателя, акцию «Тыква для харьковской власти», а также выступление поэтов в поддержку жителей палаточного городка.

По словам И.ВАРЧЕНКО, на площади Свободы участники бессрочной акции протеста устроят выставку тыкв, во время которой каждый желающий сможет написать на тыквах, «за что он так «любит» харьковскую власть» в контексте фальсификации выборов мэра города.

И.ВАРЧЕНКО подчеркнул, что тыквы также будут стоять на площади «бессрочно».

«Они будут стоять позором на площади!», - акцентировал активист.

Кроме этого, активисты предлагают харьковчанам высказаться относительно проведения перевыборов мэра Харькова. На территории палаточного городка установлена прозрачная урна, в которую все желающие могут вбросить бюллетень с требованием проводить или, напротив, не проводить перевыборы мэра города. В бюллетене также предусмотрен «другой комментарий» относительно ситуации с выборами Харьковского городского председателя.

И.ВАРЧЕНКО отметил, что на данный момент «голосование» продолжается, проголосовали около 1,5 тыс. жителей города, а подсчет волеизъявления запланирован на среду.

И.ВАРЧЕНКО отметил, что участников акции протеста в воскресенье поддержали дети, и возле городка был проведен конкурс детского рисунка на асфальте. Также в воскресенье казацкие коллективы устроили показательные выступления и продемонстрировали древние казацкие боевые искусства.

Жители городка отметили, что на протяжении выходных не было зафиксировано никаких провокаций, и «милиция, по-прежнему, работает профессионально».

В палаточном городке сейчас находятся около 20 обитателей, а количество палаток увеличилось до 27.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Харькове началась бессрочная акция протеста против признания результатов выборов Харьковского городского председателя. 10 ноября утром на площади Свободы появились первые 6 палаток.

Согласно обнародованному протоколу, победу на выборах мэра Харькова одержал кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателя. Кандидат от оппозиционной партии «Батькивщина» Арсен АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов.

А.АВАКОВ заявил о фальсификациях и подчеркнул, что готов бороться за голоса, отданные за него на выборах мэра Харькова.

Под письмом с требованием проведения перевыборов мэра Харькова, которое участники акции планируют сегодня отправить Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, уже подписались более 12 тысяч харьковчан.