Ольга Айвазовская: наши партии, кроме одной, идут на выборы, будто в последний раз

Выборы любого ранга - это лакмусовая бумажка для политологов, социологов и наблюдателей.

Перед дилеммой "репутация или деньги" рано или поздно оказывается каждый эксперт с именем. Современные политики нанимают армии "специалистов", задание которых гнуть линию своего работодателя и формировать общественное мнение в его пользу (или в пользу того, кому тот политик в свою очередь служит). Двойные стандарты, когда на протяжении короткого времени меняют одно мнение на другое и отрицают очевидные вещи, к сожалению, становятся нормой в экспертной среде. Но есть приятные исключения. На взгляд УНИАН, в этот раз местные выборы в Украине наиболее объективно мониторила гражданская сеть “Опора”.

УНИАН задал вопросы председателю правления ГО “Опора” Ольге Айвазовской.

ИСПОРЧЕННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ДАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО КАНДИДАТУ, КОТОРЫЙ “ДОЛЖЕН” ПОБЕДИТЬ Пани Ольга, заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера назвал эти выборы одними из худших, а причину этого он видит в несовершенном законе о местных выборах. Вы тоже считаете, что все фальсификации и многочисленные нарушения – это исключительно следствие несовершенного законодательства? Несовершенный закон писался, чтобы были возможности создать такие условия в организации и проведении выборов. Закон – это не причина, это уже следствие определенных действий. Но этот закон не на скрижалях сверху передали, его писали люди с определенной целью.

К законопроекту было предложено больше 1000 поправок, но зал ВР баловался, голосовать за поправки не было кому.

Выборы за 50 дней организовать очень тяжело, у кандидатов есть фактически три недели на ведение агитации. Конечно, кто-то нарушал, начинал раньше. Потом на день регистрации снимал с биг-бордов свое изображение и прятал палатки, а через день все возобновлялось.

Такой короткий срок агитации выгоден политическим силам, которые длительное время работают в политическом поле. А новые лица и кандидаты-мажоритарщики остаются в проигрыше.

Одними из наиболее резонансных были выборы в Харькове. Суд отказал Авакову в пересчете голосов, Кернес почти празднует победу. Какова ваша оценка выборов в этом городе? Если делать пересчет голосов, то его нужно делать глобально. Когда у вас отрыв в 21 голос, то здесь имеет вес каждый бюллетень, который могут испортить еще на этапе первичного подсчета. Вносится дополнительная отметка – и этот бюллетень уже не учитывается. Если на каждом участке испортить 5 бюллетеней "ненужного" кандидата за счет дополнительных отметок, то можно изменить результат выборов.

Пересчет можно осуществить. Но нет уверенности, что в мешках все настолько нечестно. Тут вопрос подготовки. Там может быть испорчено надлежащее количество бюллетеней, что дает преимущество кандидату, который должен победить.

В Харькове выборы были очень грязные и неприятные. Тут возникает вопрос о легитимности кандидата, который таким образом побеждает. Но история с дополнительными тиражами говорит о том, что манипуляции с результатами волеизъявления могли быть на уровне участков. И пересчет на всех участках мог бы дать больше преимуществ Кернесу, если он настолько уверен в своем результате, в смысле легитимности.

Кроме упомянутого Харькова, а еще Одесса и Луганск, которые тоже у всех на слуху, в каких еще городах или селах были зафиксированы наиболее дерзкие нарушения? Наиболее дерзкие – это искривление волеизъявления и внесение изменений в протоколы. Это было зафиксировано на 14% ТИК, в которых находились наши наблюдатели.

Появляется куча испорченных бюллетеней, но почему-то с фамилией только одного кандидата, вносятся изменения в протоколы, меняются цифры.

Васильков, Фастов, Белая Церковь, Черкассы – это пример использования админресурса, пример конфликта между губернатором и мэрией, одновременно регистрация клонов, подкуп членов комиссий.

В Василькове после пересчета голосов изменился победитель выборов на должность городского председателя. А пересчет был осуществлен в ночь со 2 на 3 ноября, когда не было уже представителей кандидатов, наш наблюдатель в 21 уехал, потому что физически не мог третьи сутки сидеть в ТИК. И вдруг кардинально меняется результат, потому что кто-то по телефону сказал членам комиссий, что запаковывать мешки с бюллетенями не нужно. И сделали пересчет по формальной причине – распакованы мешки с бюллетенями.

Как можно объяснить феномен Полтавщины, где никому неизвестна “Совесть Украины”, получила существенную победу на всех избирательных фронтах? Это феномен не только Полтавщины. Гройсман – винницкий мэр – тоже от этой политической силы. Есть политическая сила “Родной город”, которую немногие знают и которая получила депутатские мандаты и должности мэров в некоторых регионах.

Здесь играли роль личности, а не политические силы, которые за ними стояли.

С одной стороны, закон не дает возможности самовыжвижения, даже кандидатам в мэры, что в принципе было бы логично. Ведь работа мэра – это не политика, а ведение хозяйства. Мэра Львова Садового провел Республиканский христианский союз. Ну какой рейтинг поддержки на национальном уровне этой политической сил? А для Садового это был хороший ход не брать известную политсилу, которая четко позиционируется с властью или оппозицией, а идти от малоизвестной, которая не прибавит, и не отнимет.

А то, что у нас нет самовыдвижения – это нарушение международных стандартов. Участие в выборах индивида, а не представителя организации или политической партии, допускается и приветствуется.

Вы утверждаете, что членов УИК "покупали". Вам известно, какие суммы, как правило, предлагаются? Если члену комиссии от одного из кандидатов кандидат платит 300 гривен, а его купили за 300 долларов, то этот член комиссии сделает на участке все, что необходимо, если единственным мотивом работы в УИК был заработок.

На днях председатель Хмельницкой ТИК заявил о своем уходе по состоянию здоровья, в то же время отметив, что “к сожалению, большинство членов ТИК играют свою игру. То есть, отстаивают интересы тех политических сил, по квотам которых попали в избирательную комиссию”. Можно ли на будущее заложить механизм, чтобы политики не могли формировать ТИК по своему усмотрению, расставляя нужных людей? Невозможно, чтобы представители политических сил не присутствовали в избирательных комиссиях любого уровня. Это уже противоречит стандартам демократических выборов, которые четко предусматривают, что комиссия формируется по профессиональному признаку и принципу политической сбалансированности. Если формирование ТИК отдать на откуп органам местного самоуправления или администрациям на местах, я думаю, ситуация будет намного хуже.

Но проблема в том, что представительство политических партий в ТИК является несбалансированным. Кое-где это приводит к давлению на представителей кандидатов партий парламентского меньшинства, внепарламентских политических сил. Но есть исключения, когда на членов ТИК давят собственные политические силы и они уходят под предлогом “состояния здоровья”.

ЦВЕТОЧКИ В БЮЛЛЕТЕНЯХ Насколько масштабным был подкуп граждан? Черновецкому в свое время продавались за гречку, а знаток избирательного права нардеп Иван Заец рассказывал, что на Западной Украине на этих выборах преимущественно покупали голоса стройматериалами – завозили щебень, песок... Подкуп избирателей можно контролировать. И это не только фотографирование бюллетеней. Гречка, щебень – это все понятно. Предоставление бесплатных товаров и услуг избирателям с призывом голосовать или не голосовать – это использовалось по всей Украине.

Распространенным явлением был и прямой подкуп – деньгами.

Уникальную схему разработали в Тернопольской области. Известно, что на этом участке будут голосовать 20 избирателей, которые продали свой голос. Но как их проконтролировать? На участок ставят человека (в качестве наблюдателя, или журналиста, или члена комиссии), который знает точно, сколько таких бюллетеней продано. В этих бюллетенях вносятся нетипичные отметки напротив фамилии кандидата. Не крестик или галочку, как обычно, а например, кружочек или цветочек. До таких символов избиратель сам никогда не додумается. Кстати, средства отдают только тогда, когда количество избирателей, которые согласились продать свой голос, совпадает с цифрой бюллетеней с известными отметками. По 10-15 таких голосов на каждом участке – это много.

В Тернополе даже ходили по квартирам, предлагая за деньги отдать голос. У нас было там 5 долгосрочных наблюдателей и на двух из них наткнулись с таким предложением, когда они были дома.

И сколько предлагали? 150 гривен.

А много таких “цветочков” по другим регионам?

Это особенность Тернопольщины.

На Сумщине, например, был создан “клуб избирателей”. Все эти люди назывались агитаторами, но основное их обязательство было привести еще 5 таких агитаторов, чтобы они проголосовали за нужного кандидата. За каждый “голос” агитатору платили проценты. Это также подкуп.

Но наиболее типичное – это вынос бюллетеня и запуск “карусели”. Был даже случай, когда нашему наблюдателю за 400 гривен предложили вынести бюллетень. Если на нас попадают с таким предложением, то представьте масштабы таких механизмов.

Как фальсификации повлияли на результат выборов? Можно ли говорить, что в принципе было искажено волеизъявление? По мажоритарщикам – да. Подсчет выборов мажоритарщиков велся в ручном режиме.

Это такие выборы, где каждый голос – золотой, и, испортив десяток бюллетеней, можно изменить результат.

Могут ли закончиться такие истории с нарушениями и фальсификациями уголовными делами? Должны. Но это вопрос. Я думаю, пару показательных процессов приготовят. Может, и для “своих”. “Своих” тоже много.

18-ЛЕТНЯЯ ЧЛЕН КОМИССИИ ВЫДАЛА ДВУМ ГРАЖДАНАМ ПО 10 БЮЛЛЕТЕНЕЙ, “ЕСЛИ ВДРУГ ИСПОРТЯТ” Тот же Иван Заец жаловался на некомпетентность членов избирательных комиссий, рассказывал, что на многих участках председателями становятся юноши 18-19 лет. Намеренно ли подбираются люди, которые не мало понимают в избирательном праве и которыми легко манипулировать, или на самом деле не из кого выбирать? Это даже не вопрос возрастной группы. Действительно, 30% членов комиссий вообще не имели никакого предыдущего опыта работы на выборах. Соответственно, ими манипулировать легко, когда они не знают закона, им можно сказать, что так правильно и они так и будут делать. Я думаю, тут 50 на 50 – и проблема кадровых резервов политсил, и злой умысел.

Наши политические партии, за исключением одной, идут на выборы как будто в последний раз. И так же относятся к своим членам комиссий, людям, которые на них работают. Я была свидетелем избирательных кампаний в 2006, 2007, 2010 годах, когда представителям партии в избирательных комиссий просто не было заплачено то, что обещано. Конечно, это накладывает определенный отпечаток на перспективу работы этого опытного человека.

А вот ПР очень стратегически работает в этом плане: она хорошо платит, она не обманывает своих членов комиссии. Потому они знают, что придут следующие выборы и их опять пригласят на работу.

Ответственные люди с опытом иногда не хотят брать на себя тяжесть двухнедельной работы в УИК, а государство им заплатит 120 гривен за это. Такая сумма не является мотивацией.

Подставить председателя комиссии 18-ти лет, в случае чего сделать его ответственным за нарушения, которые происходили, – очень просто и возможно преднамеренное использование таких лиц

В Киеве на президентских выборах была девушка в комиссии, которой исполнилось 18 в канун дня голосования. Она выдала двум гражданам по 10 бюллетеней, считая, что это нормально, чтобы они имели запасной, “если вдруг испортят”.

ПР ДЕЙСТВУЕТ ПО ПРИНЦИПУ: “ВИЖУ ЦЕЛЬ – НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ” Премьер-министр Николай Азаров сказал, что местные выборы доказали доверие людей к нынешней власти. А чем вы объясняете достаточно высокий рейтинг ПР? Рейтинг ПР – это рейтинг их работы с выборами. У них есть одна стратегическая черта, они действуют по принципу: “вижу цель – не вижу препятствий”. Нужна законодательная база, работа с членами комиссий, серьезное финансирование... Это не политический аспект, а организационный.

Также Партия регионов привлекала в свои лавы “перебежчиков” – представителей других политсил, которые до этой кампании пользовались доверием избирателей на местах.

На этих выборах опять была низкая явка. Провластные депутаты говорят, что это нормально для местных выборов и приводят пример соседней Польши, где явка еще хуже. Однако оппозиционные силы замечают, что низкая явка выгодна именно власти, но она не обеспечивает прозрачное волеизъявление граждан. Скорее, она не обеспечивает репрезентативное волеизъявление.

Сравнивать нас с Польшей и соседними европейским странами – не стоит. Европеец не идет на выборы, потому что понимает, что хуже все равно не будет. А наш избиратель не идет на выборы, потому что понимает, что лучше не будет.

Явка, по сравнению с предыдущими местными выборами, нормальная. Но здесь нужно учесть такой нюанс как электоральная группа. Например, коммунисты в любом возрасте идут на участки, это воспитание. Электорат ПР тоже более организованный. А “Батькивщины” – более эмоциональный... разочаровавшись в лидере или политсиле, они могут не пойти из-за эмоционального сопротивления. Поэтому пришло большее количество избирателей, которые именно поддерживают провластные силы.

Как вашим наблюдателям работалось с иностранными коллегами, насколько международные наблюдатели показались им объективными и независимыми?

Мы проводим мониторинг уже не первой избирательной кампании в Украине. Были парламентские выборы 2007 года, президентские в 2010 году. Я могу сказать, контакт украинских организаций обычно нормальный, и есть инициатива со стороны международных миссий ОБСЕ, ПАСЕ, Совета Европы, представителей европейских стран и США. Но когда мы во время президентских выборов пытались встретиться с миссиями российских наблюдателей или наблюдателей стран СНГ в Украине, даже в их штаб-квартирах нам не могли предоставить актуальные контакты.

Нужно учитывать, что международные наблюдатели не имели долгосрочных миссий в Украине, а это очень важно. Выборы – это не голосование. Голосование было в Советском Союзе. Но никто не признавал те выборы демократическими.

Если наблюдатель за день до выборов встретился с 1-2 политическими силами, побывал едва ли на десяти участках, то вряд ли он смог глубоко понять украинские выборы. Выборы – это не день голосования, а процесс со дня объявления избирательной кампании и до официального объявления результатов. Но наблюдатели, которые еще в воскресенье начали заявлять, что выборы у нас прекрасно состоялись, не остались на подсчет голосов, не подождали, чем закончатся обжалования результатов на некоторых участках, в отдельных округах, где будут перевыборы, они сделали выводы на основе увиденного за день-два. Этого делать нельзя. Все серьезные организации из ЕС и США анализируют в целом кампанию: от законодательства до официальных результатов подсчета.

Кстати, в соответствии с международными стандартами, день голосования составляет лишь 15% от общей оценки процесса.

А по вашим данным, больше всего нарушений было во время подготовки к выборам, в день голосования или все же в процессе подсчета? У нас стоял наблюдатель на каждом 30-м участке страны. 1003 наблюдателя. Кроме того, было 425 наблюдателей на ТИК, которые видели, как приносят протоколы, как их переписывают в помещении ТВК, как приходят члены комиссии с печатями (а таких было 14% на тех ТИК, где мы работали). А вынос печати из участка запрещен.

Наиболее проблемные этапы – это день голосования и подсчет голосов.

День голосования как день голосования – стандартный: с “каруселями”, выносом бюллетеней, конфликтами на участках, отсутствием избирателей в списках. Особенностью этих выборов были разве что значительные очереди. Люди, придя на участок и простояв минут 40, разворачивались и уходили.

Говорить о нарушении законодательства достаточно тяжело, когда закон о местных выборах прописан политически заангажированно, юридически неграмотно, не конкретно. Это приводит к тому, что уже со старта партии большинства имеют значительные преимущества.

Были серьезные проблемы на этапе регистрации. Международные нормы проведения good elections предусматривают, что отказать в регистрации можно кандидатам от партий, которые нарушают Конституцию и принадлежат к профашистским политическим силам, или программа кандидатов этих политических сил призывает к совершению определенных действий, которые могут привести к насилию. А у нас отказывали по довольно абстрактным причинам. Часто ТИК, получив документы в первый день, сообщала кандидату только в последний, что у него есть какие-то технические проблемы (не полностью указаны данные кандидата относительно образования) - и кандидат не имел возможности их исправить. Или даже те, кто жаловался в суд и выигрывал, приходили в ТИК и наши ТИК принимали уникальные решения о “неучете решения суда”.

Внимание общества было сконцентрировано на мэрах, на партиях, и очень мало внимания уделялось мажоритарщикам. А там было больше всего проблем – и снятие с регистрации, и вынесение необоснованных предупреждений. А квота депутатов, избранных в мажоритарных одномандатных избирательных округах, - это 50% в каждом органе самоуправления.

Подсчет очень часто проводился с нарушением важных процедур и последовательности действий. Например, бюллетени свалили в одну кучу. Их никто не разобрал за уровнем выборов, никто не пересчитал, не проверил количество отрывных корешков, а затем оказывается, что бюллетеней в областной совет и за мэра – разное количество. Также, проблемой для мажоритарщиков стала порча бюллетеней конкурентами. Имели место и фальсификации – вброс или вынос бюллетеней. Для того, чтобы запустить “карусель”, нужно вынести лишь один бюллетень.

Резонансные дела о печати дополнительных тиражей. Откуда это возникло? Этот закон о местных выборах не требует присутствия членов ТИК во время печати. А каждая ТИК заказывала бюллетени на свой уровень выборов. И когда там присутствует только один милиционер и 20 работников типографии, то нет сложностей вынести бюллетень. А ввиду короткого срока избирательной кампании, некоторые бюллетени печатались в последние дни, с ошибками. И ошибок было много, начиная от шрифтов, когда одна политическая сила напечатана Caps Lock, а фамилия кандидата от другой политсилы – другим шрифтом, который даже не возможно прочитать. Печать бюллетеней была бесконтрольной.

Закон требует, чтобы бюллетени выдавались членам участковых комиссий в помещениях ТИК, но большинство выдавали в помещениях типографии, в которых не обеспечена надлежащая охрана, не всегда составлялись акты приема-передачи бюллетеней. Это свидетельствует о произвольном обращении бюллетеней в Украине. Не важно, какой именно бюллетень вынесли. Сам факт того, что его можно вынести – это уже свидетельство, что выборы организованы не на должном уровне и фальсификации возможны.

Кроме того, бюллетени были недорогими, с невысоким уровнем защиты. Раньше требовалось, чтобы бюллетени печатались в государственных или коммунальных типографиях. Сейчас мы фиксировали огромное количество случаев, когда определены были субподрядчики – частные структуры, которые иногда были близки к отдельным кандидатам.

Повторяется история о незаполненных но подписанных протоколах. Внесение изменений в протоколы ТИК при согласии или умолчании представителей ТИК – это уголовное преступление.

С одной стороны – незнание людей, из другой – злой умысел третьих лиц привели к тому, что 14% глав комиссий, которые пришли в ТИК, могли просто “сесть”.

Разговаривала Анна Ященко