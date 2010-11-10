Результаты выборов в Черкасский облсовет

В Черкасский областной совет по результатам голосования на выборах 31 октября прошли 8 партий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской областной организации Партии регионов, ссылаясь на данные областной избирательной комиссии.

Большинство в областном совете получила Партия регионов.

В частности, Партия регионов будет иметь в областном совете 57 из 104 депутатских мандатов (почти 55%). ВО "Батькивщина" провела в облсовет 21 депутата, Народная партия – 12, “Фронт Змін” – 5, КПУ – 4, “Новая политика” – 3, Партия свободных демократов – 1, “Сильная Украина” – 1.