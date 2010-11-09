Тимошенко поддержит обращение Авакова в Европейский суд

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает намерение кандидата на должность мэра Харькова Арсена АВАКОВА обратиться в Европейский суд по правам человека относительно фальсификаций во время выборов мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время пресс-конференции.

По словам лидера «Батьківщини», то, что в настоящее время происходит во время судебных процессов вокруг выборов мэра Харькова свидетельствует о заангажированности судебной системы. «Это свидетельствует о том, что в суды обращаться нет никакого смысла», - сказала она.

Именно поэтому, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, она будет поддерживать обращение А.АВАКОВА и других кандидатов на другие должности в Европейский суд по защите прав человека. «Я считаю, что когда отсутствует правосудие в нашей стране, то надо обращаться в те суды, которые могут установить справедливость», - добавила она.