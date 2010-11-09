Ляшко думает, что Тимошенко продула выборы из-за того, что его выгнала

Народный депутат Олег ЛЯШКО убежден, что его исключение из БЮТ негативно повлияло на результаты местных выборов в Черниговской области.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Чернигове.

"Результаты очень красноречивые. Впервые за многие годы Партия регионов вырвалась вперед", - заметил депутат.

По словам О.ЛЯШКО, в Черниговской области на выборах в 2006 году БЮТ имел поддержку 33,3% избирателей, в 2007 году на парламентских выборах за политическую силу голосовали 41,9% жителей региона, принявших участие в выборах, в первом туре на президентских выборах 2010 года – 42,7%, а сейчас на местных выборах ВО "Батьківщина" получила лишь 18,6%.

"Падение в два раза. По партийным спискам «регионы» на первом месте", - констатировал О.ЛЯШКО, добавив, что в поддержке БЮТ на предыдущих выборах значительной является его личная заслуга.

Так же он назвал позорным тот факт, что из 14 кандидатов от "Батьківщини", которые победили в мажоритарных округах Черниговской области, 13 являются жителями областного центра.

"Одни офисные клерки, которые сидят в "Батьківщине", партийные деятели, которые не провели ни одной встречи с избирателями, а затем рассказывают, что партийные списки – это хорошо", - охарактеризовал бывших однопартийцев народный депутат.

По мнению О.ЛЯШКО, основной проблемой "Батьківщини" является отсутствие подготовленных кадров, готовых работать.

"Местные выборы – побеждают не партии, а кадры. Если люди знают кандидатов, то голосуют за них", - подытожил народный депутат Украины.