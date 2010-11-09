Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не видит у себя конфликта интересов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам.

Он, в частности, заметил, что как член Высшего совета юстиции фактически не влияет на судопроизводство. “Моя функция заключается в том, что я знакомлюсь с кандидатами на должности судей, проверяю их, в частности и на предмет коррупции, и сообщаю другим членам”, - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

“Этот орган (Высший совет юстиции – УНИАН) никоим образом не влияет на судопроизводство. Безусловно, на назначение судей влияет, но на конкретные дела – нет”, - добавил он.

Тем более, сказал председатель СБУ, его голос является одним из двух десятков голосов в этом органе.

Говоря же о владении акциями холдинга “Интер”, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что начиная с 2006 года, когда он возвратился к работе в органах государственного управления, он передал управление всеми медиа-активами юристам. “Это единственный способ разрешить такой конфликт интересов в разных странах”, - сказал председатель СБУ.