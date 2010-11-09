Ляшко уже нацелился составить конкуренцию Тимошенко

Народный депутат Олег ЛЯШКО после исключения из фракции БЮТ намеревается возглавить партию, которая будет "реальной оппозицией" к действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Чернигове.

По словам О.ЛЯШКО, он получил несколько предложений возглавить партию.

"Хватит на кого-то работать, нужно самому попробовать. Кому-то будешь пахать, тянуть в президенты, премьеры, а тебя пошлют, и спасибо не скажут, да еще и ведра дерьма выльют", - объяснил он. О.ЛЯШКО подчеркнул, что его партия будет находиться в оппозиции к действующей власти – "в оппозиции, которая предлагает альтернативный путь развития страны, а не в оппозиции базарной, митинговой".

О.ЛЯШКО заметил, что партия, которой он будет руководить, пока еще не имеет широкой популярности, но "совместной работой сделаем известной". А на следующих парламентских выборах она будет иметь представительство, а то и фракцию в Верховной Раде Украины, сказал он.

"Люди голосуют за конкретную работу", - убежден О.ЛЯШКО.