Луценко сделали невыездным из Киева

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что уголовное дело, возбужденное в отношении него за якобы хищение бюджетных средств в особо крупных размерах, является результатом его политической и милицейской деятельности, и он намерен обжаловать его в Печерском районном суде Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после допроса у следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

«Я четко осознаю, что это уголовное дело является результатом моей политической деятельности… Уголовное дело – это четкая попытка Партии регионов закрыть мне рот, а, возможно, закрыть и меня от общества, чтобы я не озвучивал свою позицию… Сегодня я подам жалобу на возбуждение уголовного дела, которое считаю незаконным и необоснованным, в Печерский суд. Будем надеяться, что в Украине еще остаются честные судьи… Я уверен, что не совершал преступления, и не буду отвечать за это уголовное дело. Потому что мои действия не привели к убыткам в государстве”, - заявил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, некоторое время назад один из “видных “регионалов” предупредил меня, что если я буду продолжать критиковать Партию регионов и поддерживать Юлию ТИМОШЕНКО, я буду иметь проблемы. Эти проблемы наступили в прошлую пятницу через возбуждение уголовного дела”.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, сначала он проходил по делу как свидетель, потом как подозреваемый, а теперь его процессуальный статус изменен на обвиняемого.

Он заметил, что уголовное дело возбуждено по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. «Речь идет о том, что я якобы вступил в сговор со своим водителем и создал условия для начисления ему лишней пенсии, что равняется около лишних 40 тыс. грн.», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он в очередной раз подчеркнул, что никогда не скрывал и не собирается скрывать свою позицию относительно нынешней власти, «так же, как никогда не договаривался за кулисами с криминалитетом».

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, после того, как Партия регионов победила сначала на президентских выборах, а затем на местных, он должен был за это отвечать.

По мнению экс-министра, при ежегодном бюджете МВД почти 8 млрд. грн. и 300-тысячном коллективе найти такой «преступный» эпизод, «кажется, не является большой доблестью». При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что в случае, если была ошибка в начислении, прокуратура должна была бы вынести протест, а не возбуждать “искусственное” уголовное дело.

Также Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Избрали подписку о невыезде. Пытались сделать невыезд из моего дома, но оставили потом невыезд из города Киева», - сказал он.