У Януковича велели губернатору убрать «хамство» из общения со СМИ

Администрация Президента Украины «указала» председателю Одесской областной государственной администрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ на недопустимость нарушения законодательства Украины, регламентирующем деятельность средств массовой информации.

Как передает ИА «Контекст-Причерноморье», об этом говорится в письме заместителя главы Администрации Президента Украины Олега РАФАЛЬСКОГО на имя главного редактора агентства Александра ОСТАШКО, полученном в субботу, 6 ноября.

В письме также говорится: «Уважаемый Александр Сергеевич! На ваш запрос относительно урегулирования ситуации, которая сложилась во взаимоотношениях информационного агентства «Контекст-Причерноморье» и Одесской областной государственной администрации из-за отказа в аккредитации представителя агентства сообщаем следующее. Председателю Одесской областной государственной администрации Э.Л.МАТВИЙЧУКУ поручено рассмотреть факты, изложенные в вашем письме, и принять неотложные меры касательно их урегулирования. Также указано на недопустимость нарушения законодательства Украины, которое регламентирует деятельность средств массовой информации, в том числе в части ограничения прав журналистов на получение информации о деятельности органов государственной власти и объективное информирование общественности».

Информагентство напоминает, что ранее главный редактор ИА «Контекст-Причерноморье» подписал письмо на имя заместителя главы Администрации Президента Украины Анны ГЕРМАН, в котором рассказывается о «странной тональности» общения губернатора Э.МАТВИЙЧУКА со СМИ и, в частности, с нашим агентством, приведены факты отписок, которые в письме названы «хамскими», приведены конкретные примеры прямого обмана губернатором представителей СМИ, а также отмечается: «...подобные печальные особенности некоторых чиновников самым прямым и негативным образом могут повлиять на реноме Украины, как государства, которое борется за настоящую демократию и свободу слова. И вдвойне досадно, что такие действия со стороны госчиновников наивысшего, первого ранга, на наш взгляд, могут бросить тень на реформы, в том числе и реформы по сохранению и развитию свободы слова в Украине, которые проводит наш Президент Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ».