В США считают, что местные выборы в Украине не отвечали демстандартам

В Соединенных штатах Америки считают, что последние местные выборы в Украине не отвечали демократическим стандартам.

Об этом рассказал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон в интервью Радио Свобода.

"Мы считаем, что эти выборы не отвечали стандартам открытости и честности, в отличие от президентских выборов, например, которые прошли ранее в этом году. И вице-президент США Джо Байден говорил с Президентом Януковичем о важности соблюдения принципов демократических реформ. Я думаю, что мир, Европейский Союз и США внимательно следили за ходом местных выборов в Украине, потому и заявляю, что мы не считаем, что они отвечали демократическим стандартам.

Для такого государства, как Украина, которая строит демократию и обеспечивает участие в этом всех заинтересованных политических сил, критически важно иметь такой избирательный закон и кодекс, которые отвечали бы международным стандартам. Насколько мы знаем, кажется, такого закона и кодекса в Украине нет. Мы уже сказали об этом украинской власти. Мы готовы помочь Киеву в этом, во внедрении в жизнь, в процесс выборов на местах и в национальном масштабе, именно такого избирательного кодекса, чтобы эти выборы отвечали стандартам, которые необходимы для успехов демократии.

Обобщая, скажу, что украинская власть заявила нам о своем желании продвигать демократию, и мы хотим сотрудничать с ней в этом направлении. Они также заявили, что хотят уравновешенной политики между Россией и Западом. А мы, в свою очередь, сказали здесь, что не считаем, что это должен быть какой-то нулевой вариант и выбор. У Вас в Киеве могут быть одновременно хорошие отношения с Россией и хорошие отношения со США и ЕС. И мы снова намерены продемонстрировать Киеву, что именно так оно и есть", - резюмировал господин Гордон.