Винницкая ГИК отказывается давать результаты выборов

Винницкая городская избирательная комиссия сегодня на своем заседании приняла решение вывести журналистов из зала заседаний в сопровождении милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.00 журналисты местных и центральных СМИ пришли в горизбирком, чтобы получить официальную информацию о результатах обработки протоколов.

Сначала журналисты обратились к заместителю председателя горизбиркома Николаю СТАНКЕВИЧУ, который сначала отказался вообще общаться с представителями СМИ, а позже пытался закрыть перед журналистами дверь комиссии и вытолкнуть их из помещения. Он даже перевернул стол, чтобы милиция вмешалась в ситуацию и помогла ему уйти от ответов. Однако сотрудники милиции, на глазах которых все это происходило, не отреагировали на эти события.

После этого заместитель председателя горизбиркома стал оправдываться, заявив, что он не владеет информацией о ходе подсчета голосов, поскольку он занимается организацией приема избирательной документации. На просьбу журналистов вызывать к прессе председателя избирательной комиссии, Н.СТАНКЕВИЧ ответил: "Сейчас глава комиссии ведет заседание комиссии и не может ответить на вопросы".

На вопрос, почему журналисты не могут получить текущую информацию о ходе избирательного процесса, он заявил, что "ни одна телекомпания или газета не обращалась в комиссию с просьбой предоставить такую информацию". При этом он не принял во внимание тот факт, что устное обращение журналиста также является запросом.

Позже к журналистам таки вышел председатель городской избирательной комиссии Дмитрий ШЕВЧУК, который сообщил лишь, что комиссия не подсчитывала промежуточных результатов выборов и будут обнародованы только окончательные результаты.

Журналисты решили принять участие в заседании Винницкой городской избирательной комиссии, которое проходило на третьем этаже в зале заседаний горсовета. Поднявшись туда и зарегистрировавшись у секретаря комиссии, представители СМИ ждали услышать хоть какую-то информацию о ходе подсчета голосов.

Однако Д.ШЕВЧУК объявил всем, что согласно статье 79 закона "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых, городских голов" окончательные результаты выборов публикуются в печатных средствах массовой информации не позднее чем на пятый день с момента установления результатов выборов. "Второго здесь не предусмотрено. Покажите мне закон, по которому мы должны вам что-либо сообщать?" - обратился председатель комиссии к журналистам.

На замечание, что журналисты имеют право присутствовать на заседании комиссии, более того, в данном случае, согласно закону "Об информации" журналисты имеют право беспрепятственно получать любую информацию, которая имеет общественно важное значение, а препятствование им в этом несет за собой уголовную ответственность согласно ст. 171 Уголовного кодекса Украины, Д.ШЕВЧУК отметил, что устное обращение журналистов к представителям комиссии не является официальным обращением, поэтому никто ничего сообщать представителям СМИ не собирается.

После этого, заместитель председателя горизбиркома Н. СТАНКЕВИЧ пригласил в зал около десяти представителей участковых комиссии, которые начали кричать, что они уже по несколько суток не спят, и журналисты мешают им сдавать избирательные протоколы городской комиссии. "Я хочу обратиться к представителям избирательных комиссий: обращались ли к вам представители СМИ, чтобы получить информацию о выборах?" - сказал Н.СТАНКЕВИЧ.

"Нет", - хором ответили представители УИК.

"Повторите еще раз громче", - приказал Н.СТАНКЕВИЧ, и члены УИК выполнили этот приказ руководителя.

После этого председатель комиссии предложил проголосовать за вывод журналистов из зала. "Уважаемые члены комиссии, представители СМИ мешают нам вести заседание, поэтому я считаю необходимым вызвать сотрудников милиции, чтобы они вывели из зала журналистов. Кто – "за"?" - cпросил Д.ШЕВЧУК.

Это решение единогласно поддержали не члены городской избирательной комиссии, которых в зале было не более пяти, а все представители участковых комиссий, которых завели в зал.

Как сообщалось, Винницкая городская избирательная комиссия отказывается предоставлять официальные результаты обработанных протоколов.