В зале ВР остались одни бютовцы
13:24, 03 ноября 2010Политика
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На 15.00 запланированы слушания
В сессионном зале Верховной Рады остались только народные депутаты от БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале находятся около 25 депутатов, которые сосредоточились возле трибуны и президиума парламента.
Как известно, по середам во ВР проводится только утреннее заседание.
Сегодня в 15.00 предусмотрено проведение парламентских слушаний на тему: «Молодежь за здоровый образ жизни».
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