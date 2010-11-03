В зале ВР остались одни бютовцы

13:24, 03 ноября 2010
Политика
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На 15.00 запланированы слушания

В сессионном зале Верховной Рады остались только народные депутаты от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале находятся около 25 депутатов, которые сосредоточились возле трибуны и президиума парламента.

Как известно, по середам во ВР проводится только утреннее заседание.

Сегодня в 15.00 предусмотрено проведение парламентских слушаний на тему: «Молодежь за здоровый образ жизни».

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