В зале ВР остались одни бютовцы

В сессионном зале Верховной Рады остались только народные депутаты от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале находятся около 25 депутатов, которые сосредоточились возле трибуны и президиума парламента.

Как известно, по середам во ВР проводится только утреннее заседание.

Сегодня в 15.00 предусмотрено проведение парламентских слушаний на тему: «Молодежь за здоровый образ жизни».