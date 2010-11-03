Регионалы займут две трети мест в Киевском облсовете

11:11, 03 ноября 2010
Политика
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Считал Присяжнюк

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что, по предварительным подсчетам результатов выборов в органы местной власти, в Киевской области на 90% одномандатных мажоритарных округов одержали победу кандидаты, выдвинутые Партией регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

“Таким образом, депутаты от Партии регионов способны самостоятельно сформировать стабильное большинство в Киевском областном совете. В состав такого большинства войдет свыше 100 представителей Партии регионов”, - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

В целом Киевский областной совет состоит из 148 депутатов.

 

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