Регионалы займут две трети мест в Киевском облсовете

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что, по предварительным подсчетам результатов выборов в органы местной власти, в Киевской области на 90% одномандатных мажоритарных округов одержали победу кандидаты, выдвинутые Партией регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КОГА.

“Таким образом, депутаты от Партии регионов способны самостоятельно сформировать стабильное большинство в Киевском областном совете. В состав такого большинства войдет свыше 100 представителей Партии регионов”, - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

В целом Киевский областной совет состоит из 148 депутатов.