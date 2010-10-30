У Тимошенко подозревают, что ТИК "воскресит" их клона на Львовщине

Утром 30 октября состоялась встреча официального наблюдателя США за местными выборами в Украине Бена Барри с лидером Львовской областной «Батьківщини» Романом Илыком, во время которой представитель Посольства США в Украине был поинформирован обо всех случаях нарушений и фальсификации избирательного процесса на Львовщине.

«Встреча состоялась по просьбе официального наблюдателя США. Больше всего его интересовало, как произошло так, что вместо крупнейшей оппозиционной партии на выборы во Львовский областной и городской совет идет «клон» с фальшивыми списками и как это отразится на волеизъявлении граждан», - сказал Роман Илык.

Лидер областной «Батьківщини» заявил на встрече, что рейдерский захват партийной организации на Львовщине и регистрация фальшивых списков произошли при содействии всех государственных органов власти, сообщает сайт “Батьківщини”.

«Органы юстиции, суды, прокуратура, стражи порядка – все они причастны к тому, что сотни тысяч избирателей Львовщины лишены права проголосовать за партию Юлии Тимошенко во Львовский областной и городской советы, - сказал Роман Илык. – Сегодня властная вертикаль в Украине очень четко структурирована, и суды фактически выполняют указания Администрации Президента, нарушая при этом Конституцию Украины и Закон о политических партиях. Власть также имеет полный контроль над всеми избирательными комиссиями в Украине, что может привести к фальсификациям и искажению результатов выборов».

Роман Илык объяснил официальному наблюдателю США, что недавнее решение областной ТИК о снятии с регистрации фальшивых списков «Батьківщини» является частью игры, которую ведет власть. «Они просто затягивают время, чтобы непосредственно перед выборами все-таки пустить эту фальшивку, дезориентировать и обмануть избирателей, и провести под брендом «Батьківщини» сторонников провластной партии, - сказал Роман Илык. – Если такой план реализуется, это будет позор для украинской власти на весь мир».

Председатель областной «Батьківщини» заявил, что громкие обещания В.Януковича о проведении честных и демократических выборов не имеют ничего общего с реальностью, потому что это просто показательные выступления перед мировым сообществом.

«Эта встреча стала еще одним подтверждением того, что мировое сообщество тестирует украинскую власть на соблюдение обещаний о честных и демократических выборах. И участие в выборах во Львовский областной и городской советы фальшивых списков «Батьківщини» станет решающим в сдаче или провале этого экзамена на демократичность», - подытожил Роман Илык.