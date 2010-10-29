Глава СБУ ограничил время пребывания подчиненных на избирательных участках

В областные управления СБУ поступило распоряжение председателя Службы безопасности Валерия Хорошковского относительно участия работников спецслужб в местных выборах.

Об этом сообщает from-ua со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

Документ якобы адресован начальникам органов, подразделений, учреждений СБУ всех областей Украины, Киева и Севастополя. Он обязует сотрудников СБУ не допустить административное давления и незаконное вмешательства в ход голосования на выборах в местные органы власти. С этой целью сотрудникам спецслужб категорически запрещено находиться в день выборов (31 октября) на избирательных участках, за исключением времени, необходимого сотруднику СБУ как гражданину Украины для участия в процедуре голосования. Сотрудникам спецслужб категорически запрещено вмешиваться в подсчет голосов и подведение итогов выборов в местные органы власти, влиять на процедуру обнародования их результатов.

Пресс-служба СБУ не подтверждает и не опровергает эту информацию.