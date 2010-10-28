Броварам обещают троллейбусную линию до Киева

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает в следующем году начать подготовку технической документации, необходимой для строительства троллейбусной линии Бровары – Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после открытия центральной районной поликлиники в Броварах.

«Мне премьер-министр дал задание – подготовить техническое обоснование этого проекта, и в 2011 году будут изысканы средства, чтобы построить троллейбусную линию, чтобы жителям Броваров было удобно добираться в Киев», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.