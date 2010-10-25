Тимошенко: власть напечатала более 83 млрд. эмиссионных гривень

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что действующая власть напечатала более 83 млрд. эмиссионных гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Хмельницком.

«По состоянию на 1 сентября в Украине было напечатано 77,2 млрд. грн. За октябрь власть напечатала еще 5 млрд. грн. В сумме мы имеем более 83 млрд. грн. денег, которые не подкреплены экономическими средствами», - заявила лидер “Батьківщини”.

По ее словам, через два-три месяца в Украине стремительно возрастет уровень инфляции. Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что львиная доля этих средств пошла на достройку объектов Евро-2012. «Если при моем премьерстве смета НСК «Олимпийский» стоила 2,1 млрд. грн., то сейчас стоимость этого объекта возросла до 4,2 млрд. грн. Кто и кому дал право повышать стоимость достройки стадиона?» - спросила она, добавив, что «это реальные коррупционные заработки».