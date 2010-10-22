В ЦИК разрешили избиркомам нарушать, но только в борьбе за права кандидатов

Территориальные избирательные комиссии имеют право нарушить избирательные сроки, чтобы восстановить нарушенные права кандидатов во время выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, об этом заявил заместитель председателя Комиссии Андрей МАГЕРА во время встречи с представителями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

В частности, А.МАГЕРА критически высказался по поводу подходов отдельных территориальных избирательных комиссий к принятию решений, которыми ТИК фактически не дают возможности обеспечить избирательные права граждан. Так, по его словам, неединичными являются случаи, когда кандидатам без оснований отказывают в регистрации, а после решения суда, которое обязывает ТИК рассмотреть вопрос о регистрации, отказывают кандидату снова - уже ссылаясь на пропущенные сроки для такой регистрации.

«По моему глубокому убеждению, в этих случаях, при наличии решения суда, ТИК имеет право выйти за пределы избирательных сроков, чтобы восстановить нарушенные права кандидатов. Иначе возникает сомнение относительно отображения волеизъявления избирателей соответствующей территориальной общины», - сказал А.МАГЕРА.

В свою очередь член ЦИК Игорь ЖИДЕНКО во время встречи также выразил обеспокоенность по поводу того, что нынешняя избирательная кампания проходит не по тем стандартам, которые уже стали нормой для Украины во время проведения парламентских и президентских выборов. Это, по его мнению, является угрозой для демократичности хода выборов, еще и учитывая сжатые сроки проведения выборов и несовершенство избирательного законодательства. Кроме того, отметил он, на ситуацию также влияют несовершенное состояние правосудия в Украине, вмешательство отдельных местных органов исполнительной власти в процессы внутрипартийной деятельности, которые должны регулироваться собственно политическими силами.

Участники встречи обсудили вопросы организации работы территориальных и участковых избирательных комиссий, печатания избирательных бюллетеней, принятые меры по повышению правовой культуры избирателей. Члены ЦИК выразили сожаление, что сжатые сроки избирательной кампании не позволили провести тренинги для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, что предотвратило бы многие ошибки как в работе комиссий, так и в оформлении избирательной документации.