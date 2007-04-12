Мирошниченко сдал ЦИК - это они ”давят” на КС

Народный депутат, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО называет логичными действия членов Центральной избирательной комиссии, которые обратились в Конституционный Суд с просьбой как можно быстрее рассмотреть представление о назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, Ю.МИРОШНИЧЕНКО заявил: "Абсолютно логичным является тот шаг, который совершила ЦИК – обратилась в Конституционный Суд для того, чтобы определить конституционность указа и, таким образом, выяснить свою роль в правовом поле, которое, по сути, создано вокруг этого указа (о роспуске парламента – УНИАН)”.

Он отметил, что Центральная избирательная комиссия действует абсолютно корректно, поскольку существует коллизия правовых документов и “попытки втянуть ЦИК в достаточно авантюрную избирательную компанию”. Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что Партия регионов рассчитывает, что такая конструктивная, взвешенная позиция ЦИК будет способствовать возвращению всех субъектов политического процесса в конституционное и правовое поле.

Как сообщал УНИАН, ряд членов ЦИК просит КС как можно скорее рассмотреть представление о назначении внеочередных выборов народных депутатов Украины. В своем обращении они обращают внимание, что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда выполнение Центральной избирательной комиссией Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 года № 264/2007 „О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины” не может быть обеспечено только действиями, решениями ЦИК. При этом авторы обращения констатируют наличие значительного количества правовых проблем, связанных с проведением внеочередных выборов, которые не надлежащим образом урегулированы законом.

Кроме того, напоминают члены ЦИК, на протяжении последних 10 десяти дней Центральной избирательной комиссии в порядке принудительного исполнения судебных решений трижды запрещалось осуществлять какие-либо решения, действия на выполнение указа Президента о роспуске ВР.

В то же время члены ЦИК настаивает на том, что Центральная избирательная комиссия способна организовывать и проводить выборы в Украине, о чем свидетельствует прежде всего опыт парламентских и местных выборов 2006 и 2007 годов, что отмечено официальными наблюдателями на этих выборах от партий (блоков) – субъектов избирательного процесса, официальными наблюдателями от общественных организаций, иностранных государств и международных организаций.

Рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов Украины о соответствии Конституции указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады планировалось начать 11 апреля, однако было перенесено на 17 апреля.