ЕЦ видит, как в Донецке «куют» победу Партии регионов

В Донецке предстоящие выборы в местные органы власти будут сфальсифицированы в пользу правящей Партии регионов, уверены в партии «Единый Центр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской организации партии «Единый Центр», такой вывод сегодня на пресс-конференции сделал кандидат на пост городского головы Донецка от «Единого Центра» Андрей АМБРОСЕНОК.

По его словам, в пятницу, 15 октября, городская территориальная избирательная комиссия утвердила составы участковых избирательных комиссий в Донецке, и от «Единого Центра» и А.АМБРОСЕНКА было подано более 831 кандидатур членов ТИК. «Однако в результате рассмотрения этих кандидатур городской ТИК ни один из них не был утвержден. Кандидатуры в члены участковых избирательных комиссий от кандидата на пост Донецкого городского головы А.АМБРОСЕНКА не рассматривались вовсе», - подчеркнул он.

По его словам, аргументация отказа по кандидатурам в члены УИК от «Единого Центра», звучит следующим образом: «В связи с отсутствием опыта работы и несоответствием поданных кандидатур требованиям Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Городская ТИК утвердила лишь кандидатуры членов участковых комиссий от политических сил, лояльных к Партии регионов, «своих членов комиссий получили даже политические силы, участие в выборах которых можно назвать весьма условным, это Либеральная партия Украины, «Жінки за майбутнє», Партия мусульман Украины и прочие», - отметил А.АМБРОСЕНОК.

«Для меня, как человека, который борется за победу на выборах мэра, для «Единого Центра», как партии, претендующей на победу, важно было подать лучших людей в члены комиссий, людей, прошедших не одну избирательную кампанию. Но в итоге городской ТИК все равно были утверждены лишь кандидатуры членов участковых комиссий от политических сил, лояльных к Партии регионов, опыт работы на выборах особо не учитывался», - подчеркнул А.АМБРОСЕНОК.

По его словам, на обжалование постановления Донецкой городской ТИК в самой комиссии законом предусмотрено лишь два дня, однако за эти два дня представителям «Единого Центра» даже не удалось получить официальные копии фрагментов протокола по решению о формировании комиссии и приложения к нему, чтобы ознакомиться с составом сформированных ТИК.

Донецкая городская организация «Единого Центра» и А.АМБРОСЕНОК обратились по этому поводу с исковым заявлением в Донецкий окружной административный суд.

А.АМБРОСЕНОК убежден, что такой подход к формированию избирательных комиссий свидетельствует о том, что партия власти намерена фальсифицировать результаты выборов 31 октября.