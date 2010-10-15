У Тимошенко говорят, что люди Тягнибока опорочили общую акцию

Активисты Народного комитета защиты Украины критикуют поведение активистов всеукраинского объединения «Свобода» на вчерашнем митинге в защиту украинского языка.

Об этом УНИАН сообщили в НКЗУ.

В пресс-службе комитета напомнили, что 14 октября во время выступления представителя ВО «Батьківщина», председателя Национального союза писателей Украины, известного писателя, народного депутата Владимира ЯВОРИВСКОГО, представители «Свободы» выкрикивали «Ганьба!» и не давали ему говорить. Как утверждают многочисленные очевидцы, указание закрикивать ораторов от «Батьківщини» исходило непосредственно от руководства «Свободы».

Координатор Народного комитета защиты Украины, соорганизатор мероприятия, известный поэт Дмытро ПАВЛЫЧКО назвал провокацией поведение представителей «Свободы».

«Позорно, что повторилась провокация, которая уже имела место в сентябре этого года. Тогда «Свобода» не давала выступать даже многолетнему борцу за независимость Левко ЛУКЬЯНЕНКО. Партия «Батьківщина» много сделала для организации митинга. В частности, при ее поддержке была установлена сцена и осуществлено информационное обеспечение мероприятия. Мы не только предоставили слово представительнице «Свободы» госпоже ФАРИОН, но и ее лидеру Олегу ТЯГНИБОКУ. Поэтому «Свободе» не было оснований быть неудовлетворенной», - сказал Д.ПАВЛЫЧКО.

По его словам, если активисты «Свободы» и в дальнейшем будут совершать такие провокации, украинская патриотическая идея проиграет. «Ведь противостояние внутри национально-демократических сил выгодно лишь Партии регионов и администрации ЯНУКОВИЧА. Я это уже говорил и еще повторяю. За украинский язык надо бороться, а не делать на нем политику», - подчеркнул координатор Народного комитета защиты Украины.

Председатель Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко, народный депутат Украины, поэт Павел МОВЧАН, который должен был выступать на митинге, в знак протеста отказался брать слово.

«Я демонстративно отказался выступать под крики нескольких десятков «свободовцев», делегированных руководителями. Это порочит идеи борьбы за язык. Борьба «Свободы» с «Батьківщиною» вместо Партии регионов, которая уничтожает украинский язык, – откровенный цинизм. После такой провокации на Банковой во второй раз имели повод порадоваться вместе с ЯНУКОВИЧЕМ по поводу того, что представители национально-демократических сил выглядели расконсолидированными. У меня создается впечатление, что это системная политика «Свободы», - сказал П.МОВЧАН.

Сам В.ЯВОРИВСКИЙ считает, что вчера «Свобода» в который раз продемонстрировала, что борется против «Батьківщини» и Ю.ТИМОШЕНКО.

«Свобода» продемонстрировала, что ее не так интересует спасение украинского языка, как противоборство с «Батьківщиною». Надо не мне «Ганьба!» кричать, а тем, кто сидит там, на Банковой (в Администрации Президента), - сказал он. - «Свобода» своей провокативной политикой еще раз доказала, что она борется не против Партии регионов и коммунистов, а против «Батьківщини» и Юлии ТИМОШЕНКО. Им надо бы обратить свои силы на деятельность пророссийских сил, а не тех, кто реально противостоит кремлевскому режиму ЯНУКОВИЧА».

В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что БЮТ, «Батьківщина» и он лично приложат все усилия, чтобы предложенный «законопроект Ефремова-Симоненко-Гриневецкого относительно языковой политики не был принят в существующей ныне редакции».

«Сегодня стало понятно, что нам мешает в этом не только коалиция, но и силы, претендующие на звание защитников нашей государственности», - заявил В.ЯВОРИВСКИЙ.

В пресс-службе НКЗУ отметили, что активисты «Свободы» уже вели себя таким образом: 7 сентября 2010 года на митинге возле Верховной Рады против действий властной коалиции, организованном Народным комитетом защиты Украины, члены «Свободы» также мешали выступать представителям разных партий и общественным деятелям, обвиняя организаторов митинга в том, что они не дали слово О.ТЯГНИБОКУ.