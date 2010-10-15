Тимошенко: я больше не хочу таких 5 лет, как после Оранжевой революции

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что в проекте «Украина третьего тысячелетия» будут принимать участие наиболее активные граждане, а также общественные организации.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на пресс-конференции в Ровненской области.

«Это не лозунг и не программа, которая должна понравиться всем. Это очень кропотливый и интеллектуальный труд. Безусловно, вся страна может не войти в этот процесс, но тот, кто желает это сделать, и желает войти в работу и дискуссию, для них будет предоставлена техническая возможность это сделать", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, таким образом, планируется разработать пакет ключевых законопроектов, которые можно будет принять после следующих парламентских выборов.

"Мы считаем, что сегодня такое обсуждение может идти на базе Интернет-ресурса, который хорошо структурирован, где алгоритмы программ позволяют, во-первых, обсуждать проекты законов, дискутировать, создавать общие концепции, а на их основе – законопроект", - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что именно таким образом нужно разрабатывать стратегию развития Украины. "Не было такого, чтобы системный документ обсуждался с интеллектуальной средой и чтобы реально учитывалось мнение. Все делалось или в Администрации Президента, или в партийных офисах, или в недрах Верховной Рады, где далеко от профессионализма все построено", - добавила лидер «Батькивщины».

По ее словам, о начале реализации проекта "Украина третьего тысячелетия" будет объявлено в ближайшее время, и будет начата законотворческая работа с участием представителей интеллектуальных кругов.

"Каждый раз надежда на лидера заканчивается фиаско, поражениями, разочарованием. Я больше не хочу таких пяти лет, как после Оранжевой революции. Нужно не на лидеров ставить, а на идею и на правильную систему построения страны. И видеть ее до выборов, а не после", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.