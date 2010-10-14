Александр Ирванец презентует проект «Вірші з нагоди»

14 октября в киевском Доме ученых (ул. Владимирская, 45-а) состоится презентация нового проекта информационно-аналитического портала "Полiт.ua" «Вірші з нагоди» ("Стихи на случай" . Ведущий - украинский поэт, один из создателей литературной группы "Бу-Ба-Бу" Александр Ирванец. В презентации принимают участие киевские поэты, актёры театра, журналисты, писатели, критики. Начало презентации - 19-00, вход свободный.

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