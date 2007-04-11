Пинзеник подписал соглашение с Тимошенко

Партия “Реформы и Порядок” вошла в избирательный Блок Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, такое решение приняли делегаты первого этапа ХІІІ-го внеочередного съезда партии «Реформы и Порядок». Делегаты приняли решение об образовании вместе с Всеукраинским объединением «Батьківщина» и Украинской социал-демократической партией избирательного Блока Юлии Тимошенко для участия в досрочных парламентских выборах.

После этого председатель ПРП Виктор ПИНЗЕНИК подписал с лидерами «Батьківщини» и УСДП – Юлией ТИМОШЕНКО и Евгением КОРНИЙЧУКОМ – соответствующее соглашение и оно была ратифицирована съездом.

От партии «Реформы и Порядок» были избраны 30 делегатов на межпартийный съезд БЮТ.

Кроме того, был утвержден список кандидатов в народные депутаты Украины, которые предлагаются для включения в избирательный список Блока Юлии Тимошенко по квоте ПРП.