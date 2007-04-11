Ющенко дал охрану судьям Конституционного Суда
Президент подписал распоряжение
|Игорь ПУКШИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.
Он заметил, что, ввиду вчерашнего заявления судей Конституционного Суда и по ходатайству Управления государственной охраны, Президент подписал распоряжение об охране судей Конституционного Суда.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей Конституционного Суда заявили, что отказываются принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.
Как отмечается в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».
В тот же день Служба безопасности Украины пообещала предоставить охрану этим судьям.