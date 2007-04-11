Ющенко дал охрану судьям Конституционного Суда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил взять под охрану судей Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

Он заметил, что, ввиду вчерашнего заявления судей Конституционного Суда и по ходатайству Управления государственной охраны, Президент подписал распоряжение об охране судей Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля пятеро судей Конституционного Суда заявили, что отказываются принимать участие в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины из-за давления на них со стороны отдельных политических сил.

Как отмечается в заявлении, под которым поставили подписи судьи КС Ярослава МАЧУЖАК, Виктор ШИШКИН, Владимир КАМПО, Петр СТЕЦЮК и Дмитрий ЛИЛАК, «определенные политические силы через своих представителей публично оказывают грубое давление как на отдельных судей, так и на весь состав КС Украины».

В тот же день Служба безопасности Украины пообещала предоставить охрану этим судьям.