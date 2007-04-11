Секретариат Президента: перенесения даты досрочных выборов не будет

В Секретариате Президента заявляют, что указа о переносе даты внеочередных парламентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заметил, что сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что якобы в стенах Секретариата подготовлен указ о переносе даты выборов.

И.ПУКШИН подчеркнул, что такой указ не готовится и не может быть подготовлен, поскольку Конституция четко указывает, что выборы должны состояться в 60-дневной срок.

Отвечая на вопрос, может ли появиться такой указ в случае достижения политических договоренностей, И.ПУКШИН заметил, что не видит для этого юридических оснований.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможен ли перенос сроков выборов путем внесения изменений в указ о роспуске парламента, И.ПУКШИН сказал: “Я на сегодня исключаю варианты и возможности внесения изменений в указ”.