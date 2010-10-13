Замглавы ЦИК уверена: демократических выборов в Украине не будет

Заслуженный юрист Украины, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ заявляет, что избирательные процедуры в Украине превращаются в бутафорию демократии и не выполняют функции обеспечения свободного и прозрачного избирательного процесса.

Об этом она сказала в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По мнению заместителя председателя ЦИК, хотя до голосования осталось еще 19 дней, уже сегодня можно констатировать, что свободные и демократические выборы в Украине не состоятся. «К сожалению, течение этого избирательного процесса свидетельствует о беспрецедентном уровне вмешательства административного ресурса в выборы, беспрецедентное давление как на членов избирательных комиссий и самих кандидатов, так и на избирателей», - отметила она.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ считает, что шагом назад в организации демократического избирательного процесса является действующий избирательный закон. Она также подчеркнула, что несоблюдение паритета при формировании избирательных комиссий превратило эти органы в управляемый механизм злоупотребления полномочиями граждан в процессе выборов. Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ привела пример некорректного применения закона о выборах со стороны ЦИК, который, по ее мнению, ярко иллюстрирует положение вещей, сложившихся в канун выборов. «На днях было установлено, что в состав Киевской городской комиссии входит человек, который не может быть членом избирательной комиссии, а именно - кандидат в депутаты от Партии регионов. Этот человек был делегирован в состав избирательной комиссии от УСДП, однако зарегистрирован в 2008 году кандидатом от Партии регионов. Если бы происходил процесс замещения, он обрел бы статус депутата Киевского городского совета. Несмотря на то, что ст. 29 закона, ч. 5 четко содержит предписание, что полномочия такого члена избирательной комиссии считаются прекращенными с момента, когда были обнаружены такие обстоятельства (то есть, он даже и без решения ЦИК не считается согласно закону членом такой комиссии), большинство членов ЦИК нашли способ истолковать закон так, что этого челвоека оставили членом комиссии. Речь идет о заместителе председателя комиссии господине ТЫШКЕВИЧЕ, который, насколько мне известно, еще вчера находился кандидатом в депутаты от Партии регионов в Киевский городской совет», - рассказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Вместе с тем заместитель председателя ЦИК выразила уверенность, что положительно повлиять на избирательный процесс в Украине может присутствие международных наблюдателей, однако на этих выборах их будет мало. «Наличие во время избирательного процесса наблюдателей в Украине как раз способствует и транспарентности избирательного процесса, и обеспечению проведения избирательных процедур в соответствии с законом. К сожалению, на сегодняшний день в ЦИК соответствующих документов не поступало, и ЦИК не принимал решений относительно регистрации международных наблюдателей», - констатировала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.