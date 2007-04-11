Янукович пожаловался Сивецу, что такого он от Ющенко не ждал

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсуждает с вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦОМ политическую ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в Кабинете министров.

«Я думаю, вы имеете достаточно информации о том, что происходит и каковы последствия, а также о тех противоречиях, которые есть между политическими силами, и о процессах в парламенте», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр сообщил вице-президенту Европарламента о том, что для правящей коалиции и парламента «было неожиданным, что Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады».

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил М.СИВЕЦА за решение приехать в Украину в сложный период – в период политического кризиса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине пребывает с визитом вице-президент Европарламента Марек СИВЕЦ.