Еще один суд запретил ЦИК готовиться к выборам

Центральная избирательная комиссия получила решение Артемовского суда г. Луганска о запрете осуществления любых мер по подготовке к досрочным парламентским выборам.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы ЦИК Зоя ШАРИКОВА.

«Решение суда мы получили сегодня утром», - сказал З.ШАРИКОВА. По ее словам, решение суда датировано 6 апреля, а постановление о начале производства по делу - 10 апреля.

В соответствии с решением суда, ЦИК не проводит своих заседаний и работает в режиме совещаний.

З.ШАРИКОВА также отметила, что решение Артемовского суда Луганска запрещает осуществлять любые мероприятия по подготовке выборов Кабинету Министров, Государственному казначейству, политическим партиям, избирательным блокам, а также юридическим и физическим лицам.

Как ранее сообщал УНИАН, Феодосийский городской суд 6 апреля приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, а 7 апреля – отменил свое решение.