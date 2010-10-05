Заместитель главы Гостаможни, чтобы не уволили, ушел в декрет

Заместитель главы Государственной таможенной администрации Василий Салыгин отказался подписывать предупреждение о своем увольнении с должности в связи с сокращением.

Напомним, в исполнение поручения президента Виктора Януковича о сокращении чиновничьего состава, глава Гостаможни Игорь Калетник подал президенту представления на увольнение двух своих заместителей – Петра Онопенко и Василия Салыгина.

Однако, как стало известно "Делу",Салыгин отказался подписывать предупреждение о своем увольнении. «Мало того, что он отказался подписывать бумагу, он еще и написал заявление на предоставление трехлетнего отпуска по уходу за ребенком», - сообщил источник в Кабмине. По его мнению, фактически Салыгин ушел в декрет.

Напомним, Василию Салыгину 53 года. У него шестеро детей, самому младшему из которых – один год. Дважды он был народным депутатом Украины. С 2006-го по 2008-й год возглавлял Харьковский облсовет. Является членом Партии регионов.

С самим Салыгиным изданию связаться не удалось, однако в его официальной биографии не указано, что он когда либо до этого пользовался правом на декрет. "Формально он, конечно, имеет право уйти в декретный отпуск. Только у нас возникает вопрос - почему он решил воспользоваться им только перед увольнением и лишь спустя год после того, как у него в семье случилось пополнение", - отметили "Делу" в отделе кадров Кабмина.