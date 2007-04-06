Минфин: денег на выборы не будет

Указ Президента о необходимости выделения Кабинетом Министров Украины средств на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду не может быть выполнен, так как на сегодняшний день нет законных оснований для выделения средств на эти цели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины в ответ на просьбу уточнить действия правительства в связи с подписанием Президентом указа об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) которым Кабинету Министров поручено до 7 апреля обеспечить решение вопроса о выделении Центральной избирательной комиссии из резервного фонда государственного бюджета 340 млн. на финансирование выборов.

«Решение о выделение средств на проведение выборов должно приниматься путем внесения изменений в закон о госбюджете. Что же касается указа Президента (об утверждении решения СНБО – УНИАН), то он, как и указ главы государства о проведении досрочных выборов не прошел процедуру контрассигнации (подписи документа лицами, ответственными за его выполнение – УНИАН), так что наказания за невыполнение указа последовать не может. Наоборот, наказание за незаконное и нецелевое использование средств может последовать в случае выполнения указа», - заявил УНИАН пресс-секретарь первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны 5 апреля поручил Кабинету Министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.

6 апреля вечером Президент подписал указ которым ввел вдействие решение СНБО.