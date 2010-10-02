Янукович уверяет, что «не собирается не делать никакой революции»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ согласовал совместные действия с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ и министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ относительно гармонизации законодательства, принятого за последние пять лет, в связи с решением Конституционного Суда об отмене политической реформы 2004 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в частности, об этом шла речь сегодня во время их встречи.

«Нам необходимо согласовать наши дальнейшие совместные действия для выполнения решения Конституционного Суда», - сказал глава государства.

«Я считаю, что наша цель в ближайшее время – гармонизировать законодательство согласно решению Конституционного Суда. Эту работу мы должны выполнить в кратчайшие сроки», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что «главным принципом было и остается конструктивное сотрудничество между Президентом, Верховной Радой и правительством».

«Мы этот принцип нарушать не будем», - заверил Президент, заметив, что все организационные структуры, которые были и которые обеспечивали эффективную работу власти, остаются.

«Все, что удалось построить, надо сохранить», - также отметил он.

По мнению главы государства, возможно, следует пересмотреть название соглашения между фракциями Верховной Рады.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что в процессе совершенствования Конституции Украины не следует останавливаться. В частности, одним из актуальных вопросов является реформирование местного самоуправления. «Без изменений в Конституцию нам этого не удастся сделать», - убежден глава государства.

Одним из болезненных вопросов Президент назвал ситуацию с избранием депутатов всех уровней. «Нам необходимо гармонизировать сроки и сделать так, чтобы мы ежегодно не проводили выборы. То, что было в прошлом, надо оставить», - считает он.

Президент Украины в который раз заметил, что, безусловно, в Конституции 1996 года более четко выписаны полномочия и обязанности всех ветвей власти, и она признана совершенной. Следовательно, отметил В.ЯНУКОВИЧ, «преимущества этой Конституции мы будем использовать».

Как сообщил во время встречи А.ЛАВРИНОВИЧ, со вчерашнего дня его министерство начало всю необходимую работу во исполнение этого решения КС. «Мы должны привести нормативные акты страны в соответствие с Конституцией», - сказал министр. Он выразил уверенность, что Минюст сможет достаточно оперативно сделать эту работу.

«Мы проведем анализ всех законов, актов Кабинета министров, и предложим в ближайшее время, чтобы мы приняли решение о соответствии уставных законов, регулирующих деятельность правительства и органов исполнительной власти. Потом этот анализ распространим на остальные все нормативные документы, и тогда вопрос будет за парламентом относительно принятия нужных решений, Кабинетом министров и актов Президента”, - отметил министр юстиции.

Как отметил на встрече Н.АЗАРОВ, правительство Украины уже в понедельник рассмотрит сроки и перечень вопросов, связанных с приведением в соответствие с решениями КС всех законодательных и нормативных актов Кабмина, и подготовкой рассмотрения настоящих актов к сессии Верховной Рады. «Правительство работает спокойно, в обычном режиме, и будет выполнять обязательства, вытекающие из новой Конституции», - заверил он.

В свою очередь В.ЛИТВИН подчеркнул, что поддерживает Президента в том, чтобы на уровне власти «были едины, взвешенные подходы к произошедшему». Он сообщил, что согласно предварительному анализу, на базе той Конституции, которая вступила в силу в 2006 году, было принято около 700 законов. Так, по его словам, неотложным является внесение изменений, по меньшей мере, в почти 40 законов.

«Необходимо решить два ключевых вопроса: изменения к закону о Кабинете министров и то, что касается изменений в Регламент Верховной Рады», - подчеркнул В.ЛИТВИН. – Безусловно, я полностью поддерживаю Вашу позицию, господин Президент. Нам следует удержать тот конструктив, который был между институтами власти, ввиду того, что мотивация у Верховной Рады в известной степени исчезает, и нам нельзя допустить, чтобы парламент сорвался на популизм. Особенно из тех соображений, что месяц остался до местных выборов».

Президент Украины высказался за важность формирования четкого плана работы. По его словам, при этом надо избежать любого ажиотажа. «Хотя Конституция вступила в силу с 1 октября, но я не собираюсь делать никакой революции. Напротив, я хочу успокоить всех, и общество. Власть будет работать в законодательном поле. Мы фактически вернули Конституцию и страну также в законодательное поле. И это – главное. Что мы еще добавим, так это уровень ответственности», - отметил Президент.

Глава государства заверил, что готов работать совместно с парламентом и правительством столько, сколько необходимо для выполнения решения Конституционного Суда.

Отвечая после встречи на вопрос о сроке полномочий всех органов власти и должностных лиц в связи с решением Конституционного Суда, А.ЛАВРИНОВИЧ в который раз подчеркнул, что «все, кто избирался или назначался на момент действия тех норм, которые были действующими до изменению, после решения КС не меняются».

«Кого избрали на пять лет, - он должен работать пять лет, независимо от того, депутат ли это или сельский председатель. Это касается как уровня местного самоуправления, так и уровня национального парламента – Верховной Рады. Это же самое касается и Президента – полномочия не сокращаются», - сказало А.ЛАВРИНОВИЧ.

В свою очередь В.ЛИТВИН также подтвердил, что законы в этом плане не имеют обратной силы. «Верховная Рада работает пять лет, так как и избиралась на пять лет. Президент также работает, исходя из тех принципов, которые провозглашала предыдущая Конституция, - начало президентской каденции после принесения присяги», - отметил В.ЛИТВИН.