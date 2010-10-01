Европейский эксперт надеется, что Янукович не повторит ошибок Кучмы

Эксперт Европейского центра политических исследований (Брюссель) Аманда ПОЛЬ не исключает, что отмена в Украине закона о внесении изменений в Конституцию от 2004 года может повлиять на отношения Украины и ЕС.

Такое мнение она выразила в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Конституционного Суда Украины, который отменил политическую реформу 2004 года.

«Все будет зависеть от того, как Президент Виктор ЯНУКОВИЧ воспользуется расширенными полномочиями, которые он получит: в позитивном направлении, либо нет», - сказала А.ПОЛЬ.

Вместе с тем, эксперт выразила надежду, что нынешний Президент Украины не повторит ошибки одного из своих предшественников – Леонида КУЧМЫ.

«Конечно, это будет ужасно, если будет продолжаться наступление на демократию, права человека и свободы», - отметила А.ПОЛЬ.

«Будем надеяться, что отмена конституционных изменений не приведет к негативным последствиям для демократии и прав человека в Украине», - добавила она.