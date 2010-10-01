Яценюк предлагает оппозиции «объединиться в одну партию»

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Конституционный Суд не имеет права самостоятельно изменять форму правления в государстве. Так он прокомментировал сегодняшнее решение КС об отмене политреформы 2004 года и возвращении к Основному закону 1996 года, который предусматривает президентско-парламентскую форму правления в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что часть решения КС относительно отмены политреформы была прогнозируемой, ведь во время ее принятия были процедурные нарушения. «Это был политический торг, а не политическая реформа», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что “вторая часть решения КСУ, которым возобновлено действие Конституции 1996 года, должна быть легитимизирована”. По его словам, “для этого есть только один способ - Президент Виктор ЯНУКОВИЧ обязан внести в парламент новую редакцию Конституции, парламент обязан ее рассмотреть и принять 300 голосами”.

В то же время, по убеждению А.ЯЦЕНЮКА, для того, чтобы новая редакция Конституции получила действительно всеукраинское одобрение, Президент должен создать Конституционную ассамблею и передать эту Конституцию на референдум. Лидер “Фронта Змін” считает, что поскольку для такой процедуры легитимизации Основного закона нужно время, то Президент обязан внести в парламент переходные положения к действующей Конституции Украины, которые урегулируют полномочия всех органов власти.

«Если не будут соблюдены все процедурные моменты проведения конституционной реформы, полномочия Президента всегда будут под вопросом. Так можно дойти до абсурда: решением КС вернуть и старый состав парламента, и бывшего Президента», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что для оппозиции после решения КС мало что изменилось. «Задание оппозиции сегодня - без истерики, с холодной головой и горячим сердцем, в первую очередь, выиграть местные выборы, во-вторых – лишить В.ЯНУКОВИЧА большинства в парламенте на выборах 2012 года”, - отметил он. По мнению А.ЯЦЕНЮКА, для того, чтобы это стало возможным, “оппозиция должна объединиться в единую партию”. “Это единственный путь, чтобы изменить эту власть”, - подчеркнул лидер партии “Фронт Змін”.