В "Батькивщине" заявляют о вмешательстве власти в выборы

Глава Хмельницкой областной партийной организации "Батькивщины", народный депутат Василий КРАВЧУК заявляет о вмешательстве представителей власти в Хмельницкой области в избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам В.КРАВЧУКА, Партия регионов подключает к избирательной гонке руководителей районов. В частности, в Теофипольском районе в 3:00 ночи в кабинете председателя участковой избирательной комиссии сидел заместитель председателя РГА со списками кандидатов в депутаты от Партии регионов. Похожий случай произошел и в Каменец-Подольском районе, где всю ночь под дверью комиссии дежурили два заместителя председателя райгосадминистрации.

"Согласно закону, государственному служащему запрещено вмешиваться в избирательный процесс. Если такое происходит, обязательно возбуждается уголовное дело", - сказал В.КРАВЧУК.

Также он заявил, что в ночь с 28 на 29 сентября в помещении Хмельницкой школы искусств, где работает городская ТИК, неизвестные напали на представителя "Батькивщины", который должен был подать документы на регистрацию кандидатов от этой политсилы. "Нашего человека милиция забрала в отделение для дачи объяснений. Наутро в очереди под № 1 стоял представитель от областной организации Партии регионов. Я не вижу в этом большой беды, однако мы снова убеждаемся, насколько честно и демократично будут проходить выборы в Хмельницкой области", - заявил лидер облорганизации ВО "Батькивщина".