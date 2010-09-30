Судья-колядовальщик уверяет суд, что материалы своего дела не ел

Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ, которого обвиняют во взяточничестве, отвергает обвинения в том, что он собственноручно уничтожил несколько сотен страниц материалов своего уголовного дела во время ознакомления с ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЗВАРИЧ заявил сегодня, выступая в Оболонском районном суде г. Киева на предварительном рассмотрении дела.

«Представьте, что я должен был бы сделать с теми пятьюстами страницами в присутствии двух-трех следователей и видеофиксации?» - задал риторический вопрос И.ЗВАРИЧ.

При этом он обратил внимание суда на тот факт, что материалы дела, которые ему давали на ознакомление, не имели описания, и в томах разные, вроде бы зафиксированные факты содержались в хаотическом порядке. Именно поэтому, по убеждению И.ЗВАРИЧА, «если нет описания материалов дела, каким образом можно говорить о каком-то уничтожении?»

В контексте этого он отметил, что по поводу оформления материалов должным образом он неоднократно писал заявления к следователям, но его обращения так и не получили надлежащего ответа.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 году - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.

В СИЗО судья голодал в знак протеста и похудел на 17 кг, а летом 2010 года якобы пытался съесть страницы из обвинительного заключения, с которыми знакомился (предварительно попросив следователей оставить его наедине с материалами дела).